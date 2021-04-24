Дохід 77% українських пенсіонерів нижчий за прожитковий мінімум, - комісар ООН

У жінок середня пенсія на 30% нижча, ніж у чоловіків. А дохід 77% пенсіонерів нижчий за прожитковий мінімум. Літні люди становлять більш як чверть населення України, 2/3 з них – жінки, повідомляє Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

З її слів, упродовж найближчих років населення України старішатиме ще більше. Через це відповідна реформа важлива і своєчасна, пише Gazeta.ua.

Бачелет додала, що для захисту кожної людини важливо забезпечити баланс між накопичувальними та ненакопичувальними пенсійними системами.

"Багато жінок, фрілансерів, працівників неформального сектора економіки та маргіналізованих осіб, які страждають від дискримінації, не завжди можуть офіційно вносити внески в систему соціального захисту. Однак у них є економічні та соціальні права, як і в усіх нас", - сказала верховний комісар ООН.

Бачелет також зазначила, що під час пандемії Україна збільшила розмір допомоги по безробіттю.

"Я сподіваюся, що цей розумний крок стане стандартною практикою. Я також закликаю владу регулярно перевіряти, чи є пенсії достатніми, щоб одержувачі могли собі дозволити основні товари та послуги", - сказала вона.

За словами верховного комісара ООН, 2019 року приблизно 600 тис. пенсіонерів на території, яка не контролюється урядом, втратили доступ до пенсій через обмеження перетину лінії зіткнення. Ще 270 тис. осіб не змогли отримати доступ до пенсій на території, контрольованій урядом.