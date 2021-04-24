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«Drive Ukraine 2030» - нова стратегія, яка покращить транспортну інфраструктуру України

09 апреля, 11:00  Экономическая  Украина

Уряд схвалив Національну транспортну стратегію «Drive Ukraine 2030», яка на сьогодні є основним програмним документом, що визначає розвиток транспортної галузі на найближчі 9 років.

Уряд схвалив Національну транспортну стратегію «Drive Ukraine 2030», яка на сьогодні є основним програмним документом, що визначає розвиток транспортної галузі на найближчі 9 років.

Документ був розроблений за підтримки представництва Євросоюзу в Україні і передбачає впровадження Європейського зеленого курсу та заміну громадського транспорту на більш сучасний та екологічний, і покращення послуг з перевезення пасажирів, і розвиток велосипедної інфраструктури тощо. Про це зазначається на сайті Міністерства інфраструктури.

 

До плану заходів було включено:

 

проєкти розвитку транспортної інфраструктури як на регіональному, так і на міждержавному рівнях, реалізація яких спрямована на підвищення безпеки, якості та доступності транспортних послуг;

 

залучення інноваційних технологій та впровадження пільг для підтримки національних виробників, які були запропоновані профільними асоціаціями;

 

підвищення якості надання транспортних послуг, їх екологічність та відповідність світовим стандартам, інтеграція української транспортної системи до європейської мережі тощо.

 

«У кожному з чотирьох основних напрямів Стратегії визначено перелік завдань, які необхідно вирішити для розв’язання існуючих проблем. Кожне завдання має відповідні етапи виконання, відповідальних виконавців, терміни та індикатори», - пояснив міністр Владислав Криклій.

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