Великодній кошик подорожчав на 62%

Щоб зібрати традиційні продукти для освячення великоднього кошика у 2021 році, українцям доведеться витратити майже на 300 грн більше, ніж в минулому. В еликодній кошик 2021 обійдеться українцям приблизно у 770 грн.

Середні ціни на продукти в торговельних мережах станом на початок квітня вищі ніж минулого року, проаналізували Факти.

Великодній кошик 2021 із цінами на продукти:

Домашня паска (1 кг) – 130 грн

Яйця – 19,8 грн за 5 штук (за десяток – 39,7 грн)

Ковбаса копчена – 152 грн за 500 г (1 кг – 304 грн)

Буженина – 140 грн за 500 г (1 кг – 280 грн)

Сало – 26,4 грн за 200 г (1 кг – 132 грн)

Сир твердий – 134 грн за 500 г (1 кг – 268 грн)

Огірки – 17,6 грн за 250 г (1 кг – 70,5 грн)

Пляшка Кагору 750 мл – 134 грн

Хрін 250 г – 14 грн

Сіль 200 г – 2 грн

Якщо порівнювати вартість продуктів цього і минулого року, то великодній кошик здорожчав на 297 грн, або 62,7%.

У 2020 році великодній кошик коштував 473 грн. Якщо порівняти, то найбільше зросли ціни на яйця – фактично вдвічі. Помітне також здорожчання м’ясних продуктів, без яких неможливо уявити великодній стіл.