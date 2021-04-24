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Австрія надасть Україні фінансову підтримку

01 апреля, 17:00  Экономическая  Украина

Україна на сьогодні переживає ряд економічних проблем, більшість з яких викликані війною на Донбасі. Допомогти вирішити деякі фінансові питання збирається уряд Австрії, виділивши Україні 1,5 млн євро.

Гроші, отримані від Австрії, підуть на здійснення гуманітарних проектів, більшість з яких спрямовані на підтримку населення сходу Українипише Мета.

 

Уряд Австрії вважає Україну "гарячою точкою", якій потрібна негайна допомога. Глава австрійського МЗС Александер Шалленберг заявив, що зараз Україна є найбільшою проблемою в Європі. Тому Австрія вважає за необхідне забезпечити фінансову підтримку для країни, в якій зараз відбувається військовий конфлікт.

 

За 2021 рік у Фонд іноземних катастроф від Австрії надійшло 13,5 млн євро. Всі кошти спрямовані для австрійських неурядових організацій, які здійснюють гуманітарні проекти в ряді інших країн.

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