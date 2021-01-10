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Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
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Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач

06 января, 09:00  Политическая  Украина

 

Важливо, щоб сама Україна зуміла скористатись попутними вітрами, пов’язаними зі зміною адміністрації в США. А от у цьому певності нема. Про це заявив політаналітик Володимир Горбач.

 

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 «Хочеться вірити в покращення українсько-американських відносин у зв’язку зі зміною ситуації і головного актора в цих відносинах, президента США. Але тут оптимізм продиктований тим, що Сполучені Штати більше уваги приділятимуть українському питанню, повернуться обличчям до України, розглядатимуть її як одне з важливих завдань для себе на міжнародній арені. І зможуть знайти в Україні партнерів для цих відносин. А саме тут можуть бути проблеми», - сказав «Голосу Америки»  Горбач.

 

За його словами, якщо президент Зеленський і його офіс розвернуться в інший бік, у бік олігархічних впливів та зміцнення російських впливів в Україні, то Сполученим Штатам буде дуже важко знайти партнерів в Україні, яким би можна було довіряти, щоб зміцнювати двосторонні відносини і надавати Україні більшу безпекову допомогу.

«Важко буде й більше обмінюватися інформацією, наприклад, на рівні спецслужб чи силових структур. Важче буде переконувати МВФ виділяти Україні допомогу, якщо вона всередині країни буде допомагати виключно олігархату, а не державній системі», - каже експерт.

 

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