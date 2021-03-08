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Ціни на квитки на потяги зростатимуть на 2% щомісяця

02 марта, 13:00  Экономическая  Украина

 

За умови купівлі квитків наперед, буде можливість отримувати до знижки до 40%. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 

Ціни, квитки, потяги, міністр інфраструктури, подорожчання, Владислав Криклій, Укрзалізниця

 

За його словами, з березня – квітня 2021 року Укрзалізниця планує підвищувати вартість залізничних пасажирських перевезень. Ціни на квитки збільшуватимуть на 2% щомісяця до кінця року.

 

«Я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація», -каже міністр, передає 24 канал.

 

Зверніть увагу! У лютому Укрзалізниця анонсувала індексацію тарифів на пасажирські перевезення, зокрема вартість плацкарту з Києва до Львова до кінця року поступово зросте зі 190 до 232 гривень

 

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