Ціни на квитки на потяги зростатимуть на 2% щомісяця

За умови купівлі квитків наперед, буде можливість отримувати до знижки до 40%. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з березня – квітня 2021 року Укрзалізниця планує підвищувати вартість залізничних пасажирських перевезень. Ціни на квитки збільшуватимуть на 2% щомісяця до кінця року.

«Я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація», -каже міністр, передає 24 канал.

Зверніть увагу! У лютому Укрзалізниця анонсувала індексацію тарифів на пасажирські перевезення, зокрема вартість плацкарту з Києва до Львова до кінця року поступово зросте зі 190 до 232 гривень