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З України запускають прямі рейси до турецької Каппадокії з 25 березня

26 февраля, 17:00  Экономическая  Украина

 

З 25 березня  авіакомпанія МАУ запустить прямі рейси до міста Невшехір для тих, хто бажає потрапити до турецької Каппадокії.

 

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«З 25 березня до 16 травня запускаємо прямі рейси до міста Невшехір, з якого найзручніше дістатися до чарівної Каппадокії», – про це повідомляється на сторінці перевізника в Фейсбуці, передає Укрінформ.

 

 

В авіакомпанії додали, що любителі гірськолижних активностей можуть до середини квітня планувати відпочинок на курорті Ерджієс, який розташований лише за годину їзди від Навшехіра.

 

Каппадокія – популярна серед українських туристів місцевість на території сучасної Туреччини. Цей регіон славиться підземними містами, печерними монастирями та незвичними ландшафтами вулканічного походження. Національний парк Гьорме і стародавні печерні поселення цього регіону входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

 

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з березня відновлюватиме деякі скасовані під час карантину рейси та збільшуватиме частоту польотів на популярних напрямках.

 

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