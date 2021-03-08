З України запускають прямі рейси до турецької Каппадокії з 25 березня

З 25 березня авіакомпанія МАУ запустить прямі рейси до міста Невшехір для тих, хто бажає потрапити до турецької Каппадокії.

«З 25 березня до 16 травня запускаємо прямі рейси до міста Невшехір, з якого найзручніше дістатися до чарівної Каппадокії», – про це повідомляється на сторінці перевізника в Фейсбуці, передає Укрінформ.

В авіакомпанії додали, що любителі гірськолижних активностей можуть до середини квітня планувати відпочинок на курорті Ерджієс, який розташований лише за годину їзди від Навшехіра.

Каппадокія – популярна серед українських туристів місцевість на території сучасної Туреччини. Цей регіон славиться підземними містами, печерними монастирями та незвичними ландшафтами вулканічного походження. Національний парк Гьорме і стародавні печерні поселення цього регіону входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з березня відновлюватиме деякі скасовані під час карантину рейси та збільшуватиме частоту польотів на популярних напрямках.