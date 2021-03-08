У столиці дорожчають квартири – дослідження

Середня ціна однокімнатної квартири в Києві склала 54 600 доларів, двійки - 77 800 доларів, трійки - 110 100 доларів. Такі дані аналітики OLX Нерухомість за 2020 рік.

Ціни на квартири на ринку вторинної нерухомості до кінця 2020 року зросли на 5%, передає Економічна правда.

"Разом з цінами стала зростати й пропозиція. Серед "одиничок" та "двійок" - до четвертого кварталу оголошень про продаж додалося на 31% і 36% відповідно, тоді як охочих продати трикімнатні квартири стало більше лише на 3%", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у Києві найдешевше обійдеться квартира у Деснянському районі - 36 200 доларів у середньому.

"До 40 тис доларів можна також було відшукати житло у Святошинському. На третьому місці за фактором найменшого бюджету опинився Солом'янський район - 44 тис доларів", - додали в OLX.

"Найдорожчі однокімнатки стабільно залишаються на Печерську - 117 300 доларів у середньому. Слідом за ними йдуть однокімнатні квартири Голосіївського та Шевченківського районів – близько 61 800 доларів.

Попри ціни, в цих районах продавці та рієлтори виставляють найбільше об'єктів на продаж. Найменше ж оголошень у найбільш бюджетному Деснянському районі", - зазначають аналітики.

На ринку бюджетних 2-кімтнатних квартир у Києві виходить у лідери Троєщина - ціна за двокімнатну відповідає вартості однокімнатної в середньому по Києву.

"Можна купити житло за 49 300 доларів. В інших районах столиці вилка цін стартує від 54 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, купити однокімнатку, двійку або трійку в інших великих містах коштує дешевше.

Зокрема, середня ціна за квартиру з однією кімнатою в Дніпрі - 26 600 доларів, з двома - 35 500 доларів, з трьома - 45 700 доларів.

У Львові стати власником своєї квартири можна, якщо купити однокімнатну за 38 700 доларів, двійку - 51 800 доларів, трійку - 63 300 доларів.