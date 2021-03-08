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У столиці дорожчають квартири – дослідження

25 февраля, 09:00  Экономическая  Украина

 

Середня ціна однокімнатної квартири в Києві склала 54 600 доларів, двійки - 77 800 доларів, трійки - 110 100 доларів.  Такі дані  аналітики OLX Нерухомість за 2020 рік.

 

Київ, квартири. Вартість, ціна, продаж, купівля, вторинка, OLX, нерухомість

 

Ціни на квартири на ринку вторинної нерухомості до кінця 2020 року зросли на 5%, передає  Економічна правда. 

 

 

"Разом з цінами стала зростати й пропозиція. Серед "одиничок" та "двійок" - до четвертого кварталу оголошень про продаж додалося на 31% і 36% відповідно, тоді як охочих продати трикімнатні квартири стало більше лише на 3%", - йдеться у повідомленні.

 

Повідомляється, що у Києві найдешевше обійдеться квартира у Деснянському районі - 36 200 доларів у середньому.

 

 

"До 40 тис доларів можна також було відшукати житло у Святошинському. На третьому місці за фактором найменшого бюджету опинився Солом'янський район - 44 тис доларів", - додали в OLX.

 

"Найдорожчі однокімнатки стабільно залишаються на Печерську - 117 300 доларів у середньому. Слідом за ними йдуть однокімнатні квартири Голосіївського та Шевченківського районів – близько 61 800 доларів.

 

Попри ціни, в цих районах продавці та рієлтори виставляють найбільше об'єктів на продаж. Найменше ж оголошень у найбільш бюджетному Деснянському районі", - зазначають аналітики.

 

На ринку бюджетних 2-кімтнатних квартир у Києві виходить у лідери Троєщина - ціна за двокімнатну відповідає вартості однокімнатної в середньому по Києву.

 

"Можна купити житло за 49 300 доларів. В інших районах столиці вилка цін стартує від 54 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

 

При цьому, купити однокімнатку, двійку або трійку в інших великих містах коштує дешевше.

 

Зокрема, середня ціна за квартиру з однією кімнатою в Дніпрі - 26 600 доларів, з двома - 35 500 доларів, з трьома - 45 700 доларів.

 

У Львові стати власником своєї квартири можна, якщо купити однокімнатну за 38 700 доларів, двійку - 51 800 доларів, трійку - 63 300 доларів.

 

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