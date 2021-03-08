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Українці найбільше п’ють чай привезений зі Шрі-Ланки

19 февраля, 11:00  Экономическая  Украина

 

Україна стала імпортувати більше на 7,8%, або на 1,25 тис. тонн чаю у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Про це повідомили в  асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

 

Український клуб аграрного бізнесу, УКАБ, чай, українці, імпорт, експорт

 

"У 2020 році в Україну було імпортовано 17,2 тис. тонн чаю на загальну суму 60,4 млн доларів. Обсяги імпорту зросли на 8% у порівнянні з показником попереднього року", – сказано в ньому.

 

Зокрема, обсяг ввезення чорного чаю торік зріс на 8,2% до 14,5 тис. тонн, зеленого – на 5,9% до 2,7 тис. тонн у порівнянні з 2019 роком.

 

Основними постачальниками чаю у 2020 році в Україну були традиційні чайні країни: Шрі-Ланка (37% українського імпорту в грошовому вираженні), Індія (14%), Китай (11%), Кенія (10%), а також ОАЕ (12%).

 

При цьому Україна здійснює подальший реекспорт чаю – у 2020 році було поставлено 743 тонни чаю на загальну суму 5,1 млн доларів (62% українського експорту чаю здійснюється в Білорусь і Молдову).

 

Середньостатистичний українець споживає за рік близько 0,4 кг чаю, що нижче за середньосвітовий показник (0,8 кг).

 

Нагадаємо,  також Україна збільшила імпорт кави на 8,5%, або на 3,8 тис. тонн до 48,4 тис. тонн у 2020 році в порівнянні з 2019 роком.

 

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