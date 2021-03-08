Сільпо викупає мережу магазинів "Фуршет"

"Про надання дозволу ТОВ" Сільпо-Фуд "на безпосереднє отримання контролю над активами - об'єктами нерухомості, обладнанням і товарними залишками, які в сукупності забезпечують здійснення роздрібної торгівлі переважно споживчими товарами повсякденного попиту і знаходяться у групи" Фуршет "на праві власності і право користування ", - йдеться в порядку денному АМКУ на четвер.

Згідно з інформацією на сайті "Фуршет", до теперішнього часу в мережу входять 25 магазинів в різних регіонах країни, в тому числі 11 в Києві.

Єдиним акціонером компанії є ПрАТ "Anthousa Limited" (Великобританія) зі статутним капіталом 2 млн грн, наглядову раду якої очолює депутат Київради Ігор Баленко.

Як повідомлялося, Господарський суд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

За даними Retailers.ua, постачальники мережі "Фуршет" 20 січня отримали лист від директора "Рітейл Центру" В'ячеслава Купченко про початок процедури банкрутства і введення мораторію на виплати кредиторам. Крім того, видання зазначає, що про заборгованість "Рітейл Центру" заявили також компанії "Глобал Спірітс Європа" (10,9 млн грн), "НЕМИРИНЕЦЬКА харчовий комбінат" (6,8 млн грн), "Житомирський м'ясокомбінат" (6,2 млн грн), "Катерінославхлеб" (5,5 млн грн) та ін.

ДП "Рітейл Центр" створено в 2013 році. Його учасником, за даними Єдиного держреєстру, є ТОВ "Рітейл Тренд", бенефіціаром - Данило Данилов.

У ТОВ "Сільпо-Фуд" через венчурний корпоративний інвестфонд "Рітейл Капітал", ПрАТ "Фоззі Рітейл" та ТОВ "Фоззі Груп" Володимир Костельман належить 51%, Олегу Сотникову і Роману Чигирю - по 23,235% і Юрію Гнатенко - 2,53% .

Fozzy Group - один з найбільших українських ритейлерів майже з більш ніж 690 торговими точками на всій території країни. Станом на 2019 рік загальна площа його магазинів перевищувала 1 млн кв. м. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Мережа продовольчих супермаркетів "Сільпо" заснована в 1998 році. Станом на січень 2021 року становить 273 магазина, включаючи чотири делікатес-маркету Le Silpo.