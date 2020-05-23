КИЕВ
09:12 		Брюссель
08:12
Москва
10:12
Суббота, 23 мая 2020

Новости

18 мая, 14:30  Социальная  Украина
У столиці запустили соціальну кампанію проти незаконного паркування
06 мая, 18:00  Политическая  Украина
Проблему доставки продукції фермерів у міста можна вирішити, - Балабан
05 мая, 13:30  Политическая  Украина
Для доставки масок можна було використовувати лоукости, - Рейтерович
30 апреля, 10:30  Политическая  Украина
Призначення Любченка очільником податкової: мотиви і наслідки
07 апреля, 11:00  Социальная  Украина
Прогноз: країни G20 на початку травня планують почати вихід з ізоляції
03 апреля, 11:19  Политическая  Украина
"Замнути" скандал з братом Єрмака не вийде навіть на тлі пандемії і економічної кризи, - політолог
30 марта, 12:00  Политическая  Украина
Відставка Ємця: чому іде та хто може стати наступним очільником МОЗу?
27 марта, 14:30  Политическая  Украина
Офіс президента намагатиметься протягнути відкриття ринку землі, - політолог
13 марта, 15:00  Политическая  Украина
Скандал з Сивохою – це провокація з боку влади, - Рейтерович
12 марта, 10:00  Социальная  Украина
Карантин в Україні: топ-10 порад від нудьги
Все Новости
Прислать новость


У столиці запустили соціальну кампанію проти незаконного паркування

18 мая, 14:30  Социальная  Украина

У Києві стартувала рекламна кампанія проти незаконного паркування. Це спільний проект операторів зовнішньої реклами та Управління реклами КМДА. Водіїв повідомляють про найближчі місця паркування, аби вони не порушували правил дорожнього руху. 

Асоціація операторів зовнішньої реклами України, Оксана Поліщук, PRIME Group, Octagon Outdoor та РТМ-Україна, КМДА, управління реклами, Олександр Смирнов, схема паркінгів, соціальна кампанія, незаконне паркування, вільні паркінги, штрафи за парковку, Асс

 

Інформацію про вільні паркінги розмістили на цифрових рекламних носіях. Такі схеми уже встановили  на бульварах  Тараса Шевченка, Лесі Українки та вулиці Великій Васильківській. Також водіїв попереджають про розмір штрафу за неправильно припарковані автівки.

 

«Ми розраховуємо, що ця інформацію допоможе водіям краще зорієнтуватися, де можна залишити автомобіль. З однієї сторони це дозволить розвантажити автошляхи від хаотично припаркованих машин, що зменшує затори. З іншої  сторони водії, знаючи найближчі місця, де можна легально залишити свою автівку, зможуть вберегти себе від витрачання коштів на оплату штрафів», - каже голова Асоціації операторів зовнішньої реклами України Оксана Поліщук.

У столиці запустили соціальну кампанію проти незаконного паркування

 

Киянин Сергій розповідає, припаркуватися в центрі Києва,  це завжди справжня пригода.

 

«Знайти місце для парковки у центрі іноді складніше і довше ніж доїхати до центру. Я не хочу порушувати правил дорожнього руху, але іноді просто не знаю, де припаркувати автомобіль, тому доводиться лишати, де зміг зупинитися. На днях побачив, що на вулицях з’явились схеми паркінгів, це дуже крута ініціатива. Ти їдеш по вулиці і одразу плануєш свою логістику, це дуже полегшує життя», - наголошує киянин.

У столиці запустили соціальну кампанію проти незаконного паркування

 

Інформування людей про паркінги -  це спільний проект операторів зовнішньої реклами та Управління реклами КМДА.

 

«Члени Асоціації – це соціально відповідальний бізнес. Ми завжди ідемо на зустріч місту у всіх питаннях, які йдуть на користь киянам та гостям столиці. Цей проект був у задумці іще до початку пандемії,  а зараз його актуальність зросла напевно на 200%. Адже  метро закрито, громадський транспорт  не працює і єдина можливість пересуватися містом це власні автівки, то ж питання паркування стоїть дуже гостро», - говорить Оксана Поліщук.

У столиці запустили соціальну кампанію проти незаконного паркування

 

Інформацію уже розмістили такі компанії, як PRIME Group, Octagon Outdoor та  РТМ-Україна. Оператори планують збільшувати кількість рекламних носіїв, на яких буде розміщена актуальна для водіїв інформація.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу