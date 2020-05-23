У столиці запустили соціальну кампанію проти незаконного паркування

У Києві стартувала рекламна кампанія проти незаконного паркування. Це спільний проект операторів зовнішньої реклами та Управління реклами КМДА. Водіїв повідомляють про найближчі місця паркування, аби вони не порушували правил дорожнього руху.

Інформацію про вільні паркінги розмістили на цифрових рекламних носіях. Такі схеми уже встановили на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та вулиці Великій Васильківській. Також водіїв попереджають про розмір штрафу за неправильно припарковані автівки.

«Ми розраховуємо, що ця інформацію допоможе водіям краще зорієнтуватися, де можна залишити автомобіль. З однієї сторони це дозволить розвантажити автошляхи від хаотично припаркованих машин, що зменшує затори. З іншої сторони водії, знаючи найближчі місця, де можна легально залишити свою автівку, зможуть вберегти себе від витрачання коштів на оплату штрафів», - каже голова Асоціації операторів зовнішньої реклами України Оксана Поліщук.

Киянин Сергій розповідає, припаркуватися в центрі Києва, це завжди справжня пригода.

«Знайти місце для парковки у центрі іноді складніше і довше ніж доїхати до центру. Я не хочу порушувати правил дорожнього руху, але іноді просто не знаю, де припаркувати автомобіль, тому доводиться лишати, де зміг зупинитися. На днях побачив, що на вулицях з’явились схеми паркінгів, це дуже крута ініціатива. Ти їдеш по вулиці і одразу плануєш свою логістику, це дуже полегшує життя», - наголошує киянин.

Інформування людей про паркінги - це спільний проект операторів зовнішньої реклами та Управління реклами КМДА.

«Члени Асоціації – це соціально відповідальний бізнес. Ми завжди ідемо на зустріч місту у всіх питаннях, які йдуть на користь киянам та гостям столиці. Цей проект був у задумці іще до початку пандемії, а зараз його актуальність зросла напевно на 200%. Адже метро закрито, громадський транспорт не працює і єдина можливість пересуватися містом це власні автівки, то ж питання паркування стоїть дуже гостро», - говорить Оксана Поліщук.

Інформацію уже розмістили такі компанії, як PRIME Group, Octagon Outdoor та РТМ-Україна. Оператори планують збільшувати кількість рекламних носіїв, на яких буде розміщена актуальна для водіїв інформація.