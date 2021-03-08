Українцям хочуть дозволити орендувати море

Українцям хочуть дозволити орендувати акваторію моря. З відповідною ініціативою виступає Державне агентство рибного господарства. Проект пройде процес узгодження у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, а вже потім буде втілюватися у життя.

У разі бажання займатися розведенням мідій або ж вирощуванням інших гідробіонтів у акваторії Чорного моря громадянин України матиме змогу надати всі документи та отримати ділянку акваторії під цей бізнес.

У Держагентстві пояснили, що вирощування мідій не тільки не шкодить акваторії, а й навпаки, дозволяє провести очищення води від шкідливих бактерій тощо.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила рекорд з експорту риби. Серед головних покупців українських товарів – Німеччина, туди було експортовано риби та морепродуктів на 11 мільйонів доларів. На другому місці розташувалася Данія, а на третьому – Японія, у грошовому показнику це 6,5 та 4,75 мільйонів доларів.

Також ми писали й про те, що морепродукти з України активно купують у США.