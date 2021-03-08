В Чорнобилі проведуть інвентаризацію земель

Інвентаризація дозволить визначити розташування об'єктів землеустрою, їхні межі та розміри, а також виявити землі, що використовуються нераціонально.

Держагентство з управління зоною відчуження проведе інвентаризацію земель у зоні відчуження у Київській області. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.

«Уповноважити Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) бути замовником робіт із розробки технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації зазначених земель з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою», — зазначається в тексті розпорядження.

Інвентаризація дозволить визначити розташування об'єктів землеустрою, їхні межі та розміри, а також виявити землі, що використовуються нераціонально. Також будуть встановлені кількісні та якісні характеристики земель, необхідні для ведення Державного земельного кадастру.

Зокрема, як зазначають в агентстві, інвентаризація дасть змогу чітко визначити зовнішні та внутрішні межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.