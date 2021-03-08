КИЕВ
23:14 		Брюссель
22:14
Москва
00:14
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


В Чорнобилі проведуть інвентаризацію земель

08 февраля, 13:00  Экономическая  Украина

 

Інвентаризація дозволить визначити розташування об'єктів землеустрою, їхні межі та розміри, а також виявити землі, що використовуються нераціонально.

 

Держагентство з управління зоною відчуження, Чорнобиль, зона, земля, інвентаризація, Кабмін, розпорядження

 

Держагентство з управління зоною відчуження проведе інвентаризацію земель у зоні відчуження у Київській області. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.

 

«Уповноважити Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) бути замовником робіт із розробки технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації зазначених земель з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою», — зазначається в тексті розпорядження.

 

Інвентаризація дозволить визначити розташування об'єктів землеустрою, їхні межі та розміри, а також виявити землі, що використовуються нераціонально. Також будуть встановлені кількісні та якісні характеристики земель, необхідні для ведення Державного земельного кадастру.

 

Зокрема, як зазначають в агентстві, інвентаризація дасть змогу чітко визначити зовнішні та внутрішні межі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу