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Основна загроза для підприємців зараз це банкрутство, - Ілля Несходовський

23 декабря, 17:00  Экономическая  Украина

 

Чимало підприємців не витримають чергових обмежень, тому влада повинна передбачити профілактичні заходи. Про це розповів економіст Ілля Несходовський.   

 

Економіст, Ілля Несходовський, протести підприємців, SAVEфоп, Майдан, касові апарати, локдаун, карантин

 

«Це питання локдауну - не питання фіскалізації. Викликає обурення можливість того, що можуть заборонити діяльність», - сказав Несходовський у коментарі «Слово і діло».

 

Економіст пояснив, що весняний карантин уже завдав підприємцям надмірних збитків, які не дозволять пережити нових обмежень.

 

 «Тут питання в тому, що з березня по травень діяв необґрунтований локдаун. За цей час постраждало багато підприємців і найбільше - маленькі крамнички, кав'ярні, бари та ресторани. Тобто вони взяли на себе найбільший удар і влада надала їм допомогу дуже формально, т-му зараз протести не вщухають. Якби їм не було завдано таких збитків – не було б зараз цієї проблеми», - сказав він.

 

За словами експерта, після чергового карантину збанкрутує чимало суб’єктів господарювання.

 

«Основна проблема, яка зараз існує – це загроза повного банкрутства. Саме тому ФОПи й протестують. Тому підприємці зараз виступають проти локдауну, який вводять зараз», ? пояснив він.

 

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