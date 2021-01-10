Основна загроза для підприємців зараз це банкрутство, - Ілля Несходовський

Чимало підприємців не витримають чергових обмежень, тому влада повинна передбачити профілактичні заходи. Про це розповів економіст Ілля Несходовський.

«Це питання локдауну - не питання фіскалізації. Викликає обурення можливість того, що можуть заборонити діяльність», - сказав Несходовський у коментарі «Слово і діло».

Економіст пояснив, що весняний карантин уже завдав підприємцям надмірних збитків, які не дозволять пережити нових обмежень.

«Тут питання в тому, що з березня по травень діяв необґрунтований локдаун. За цей час постраждало багато підприємців і найбільше - маленькі крамнички, кав'ярні, бари та ресторани. Тобто вони взяли на себе найбільший удар і влада надала їм допомогу дуже формально, т-му зараз протести не вщухають. Якби їм не було завдано таких збитків – не було б зараз цієї проблеми», - сказав він.

За словами експерта, після чергового карантину збанкрутує чимало суб’єктів господарювання.

«Основна проблема, яка зараз існує – це загроза повного банкрутства. Саме тому ФОПи й протестують. Тому підприємці зараз виступають проти локдауну, який вводять зараз», ? пояснив він.