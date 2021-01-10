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Експерт пояснив яке має бути покарання, якщо записи НАБУ щодо Буславець підтвердяться

22 декабря, 17:00  Экономическая  Украина

Українські споживачі досі оплачують надприбутки монополіста, який за сприяння Міненерго цинічно зловживає своїм становищем. Якщо записи НАБУ допоможуть виправити ситуацію і притягнути до відповідальності авторів тіньової схеми, це зніме з економіки корупційну цінову надбавку, яка діє в інтересах лише одного олігарха. Про це заявив політолог Анатолій Октисюк, коментуючи записи НАБУ, на яких керівництво ДТЕК обговорювало призначення Буславець в якості міністра.

 

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"У разі підтвердження інформації із записів НАБУ, на яких топ-менеджер ДТЕК обговорює з іноземним громадянином призначення Ольги Буславець в уряд, поза всякими сумнівами, мова йде про корупцію з нанесенням державі шкоди в особливо великих розмірах. Відповідальність за цей злочин також повинна бути максимальною з передбачених у Кримінальному кодексі – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - говорить експерт.

 

За його словами, зв'язок Ольги Буславець з ДТЕК простежувався ще до її призначення в уряд.

 

"Вона відома реалізацією в інтересах Ріната Ахметова скандальної схеми Роттердам+, і саме тому фракція Партії "Слуга народу" відмовилася підтримати її кандидатуру на посаду міністра. Але і в статусі виконуючої обов'язки міністра вона демонстративно протягом майже всього 2020 року приймала рішення в інтересах монополіста. Саме шокуюче з цих рішень: штучне антиринкове обмеження потужностей виробляє дешеву електроенергію "Енергоатому", щоб забезпечити продаж дорожчої електроенергії теплових електростанцій Ахметова. Як наслідок, на українському енергоринку одна з найвищих цін в Європі", - вважає Октисюк.

 

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