Експерт пояснив яке має бути покарання, якщо записи НАБУ щодо Буславець підтвердяться

Українські споживачі досі оплачують надприбутки монополіста, який за сприяння Міненерго цинічно зловживає своїм становищем. Якщо записи НАБУ допоможуть виправити ситуацію і притягнути до відповідальності авторів тіньової схеми, це зніме з економіки корупційну цінову надбавку, яка діє в інтересах лише одного олігарха. Про це заявив політолог Анатолій Октисюк, коментуючи записи НАБУ, на яких керівництво ДТЕК обговорювало призначення Буславець в якості міністра.

"У разі підтвердження інформації із записів НАБУ, на яких топ-менеджер ДТЕК обговорює з іноземним громадянином призначення Ольги Буславець в уряд, поза всякими сумнівами, мова йде про корупцію з нанесенням державі шкоди в особливо великих розмірах. Відповідальність за цей злочин також повинна бути максимальною з передбачених у Кримінальному кодексі – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - говорить експерт.

За його словами, зв'язок Ольги Буславець з ДТЕК простежувався ще до її призначення в уряд.

"Вона відома реалізацією в інтересах Ріната Ахметова скандальної схеми Роттердам+, і саме тому фракція Партії "Слуга народу" відмовилася підтримати її кандидатуру на посаду міністра. Але і в статусі виконуючої обов'язки міністра вона демонстративно протягом майже всього 2020 року приймала рішення в інтересах монополіста. Саме шокуюче з цих рішень: штучне антиринкове обмеження потужностей виробляє дешеву електроенергію "Енергоатому", щоб забезпечити продаж дорожчої електроенергії теплових електростанцій Ахметова. Як наслідок, на українському енергоринку одна з найвищих цін в Європі", - вважає Октисюк.