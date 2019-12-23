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Гончарук повідомив, що грального бізнесу під виглядом «лотерей» в Україні більше не буде
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Гончарук повідомив, що грального бізнесу під виглядом «лотерей» в Україні більше не буде

08:00  Экономическая  Украина

 

Прем’єр-міністр розповів схему, завдяки якій незаконному гральному бізнесу вдавалось  працювати під прикриттям державних лотерей та повідомив про закриття 150 таких закладів. У них вилучили 46 млн грн.

 

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«В Україні працює лише три оператори державних лотерей. Однак це не заважає десяткам сотень закладів по всій країні здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Як це працює? Ці заклади укладають з операторами держлотерей договори на розповсюдження. Прикриваються цими договорами, однак на території закладу встановлюють «гральні автомати», які заборонені законом.  Ми ці схеми припиняємо», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

 

Тому в ліцензійних умовах Уряд скасував можливість для операторів укладати договори на розповсюдження.

 

Голова Уряду дав доручення Нацполіції відсьогодні почати масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих «державних лотерей».

 

«Щодня величезна кількість людей страждає від існування цих гральних автоматів, це кожен день поламані сім’ї та долі людей. Ми хочемо захистити людей, які є залежними», — сказав Глава Уряду.

 

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