Чи запрацює бурштиновий закон залежить від цілей правоохоронців, - експерт

Прийняття закону про видобуток бурштину навряд чи кардинально змінить ситуацію. Незаконнний видобуток дорогоцінного каміння – це відображення загальної картини в Україні з надрами – у найжахливішому його прояві. Про це заявив експерт Українського Центру суспільного розвитку Юрій Подорожній.

"Тут, все в найкращих традиціях: і корупція, і безгосподарність, і кримінал. До того ж сприяє цій ситуації і те, що наша країна має треті в світі запаси бурштину», – підкреслює Подорожній в коментарі для comments.ua.

Ще кілька років тому кілограм бурштину на світовому ринку коштував 2000 доларів, річний нелегальний видобуток за оцінками фахівців становив близько 300 тонн. Фактично на тіньовому ринку оберталося 600 мільйонів доларів. Цей ласий шматок отримувала янтарна мафія, яка об'єднала кримінал, чиновників, правоохоронців і митників. Це перетворювало боротьбу за легалізацію у війну Дон Кіхота з вітряними млинами. Адже для того, щоб досягти цивілізованого видобутку і легального ринку, потрібна, насамперед, політична воля вищого керівництва країни.

Черговою спробою навести порядок у цій сфері стало прийняття Верховною Радою 19 грудня законопроекту №240 про врегулювання видобутку бурштину. Згідно із законом, нагадує експерт, вводиться механізм бронювання земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону або конкурсу. Крім того, через систему ProZorro вводиться єдині конкурс на розвідку з правом видобутку бурштину на 5 років на ділянки до 10 га.

"Початкова ціна продажу спецдозволу під час аукціону складе 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 000 грн.) за один га землі, – продовжує Подорожній. – До речі, уряд планує в наступному році отримати в бюджет від цієї діяльності близько 500 млн гривень, і ці кошти будуть розподілятися за схемою – 70% до державного бюджету і 30% у місцеві".

Крім того, порушення у сфері видобутку бурштину криміналізуються. Вводяться штрафи від 3 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів (максимально – 170 тис. гривень), а також обмеження свободи до 3 років за перші порушення – до 7 років з конфіскацією майна за повторні порушення. Запроваджується кримінальна відповідальність за сприяння посадових осіб від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

"Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроект №2241 з поправками до Податкового кодексу, яким зменшується зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 10%, – продовжує політтехнолог. – Прийняття цього закону є, безумовно, позитивним кроком. Україна здатна легально переробити 100 тонн бурштину, з тих 700 тонн, що сьогодні видобувається у світі. До того ж, необхідна повна заборона на вивезення сировини за кордон. Поки уряд заборонив вивозити необроблений бурштин на один рік".

У той же час, Подорожній не думає, що з прийняттям закону ситуація зміниться кардинально.

"Адже тепер слово за правоохоронцями, які отримали достатньо інструментів для наведення порядку. Отже, спостерігати хто переможе – гроші бурштинової мафії або правоохоронна система? Питання більш ніж риторичне", – експерт.