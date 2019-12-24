Глава компанії Boeing пішов у відставку через низку аварійно-небезпечний літак

Новим головою компанії Boeing стане голова ради директорів Девід Калхун. Попередній керівник подав у відставку через низку проблем з літаком 737 MAX та невдачею із з запуском космічного корабля Starliner. Повідомляють американські ЗМІ.

Глава компанії Boeing Денніс Меленберг іде у відставку через невдачі із запуском космічного корабля Starliner і проблеми з літаком 737 MAX, -пише The New York Times.

Зазначають, що новим головою компанії стане голова ради директорів Девід Калхун. До моменту його призначення тимчасовим керівником буде виконавчий директор компанії Boeing Грег Сміт.

Нагадаємо, в жовтні минулого року катастрофа лайнера авіакомпанії Lion Air в Індонезії забрала життя 189 осіб. Індонезійські слідчі прийшли до висновку, що причиною лиха стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) – вона у фоновому режимі змінювала дії пілота.

Як відомо, у березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines цієї ж моделі розбився в Ефіопії, тоді загинули 157 осіб. Після другої катастрофи компанія вирішила призупинити експлуатацію моделі.

На початку грудня головний інженер підрозділу комерційних літаків компанії Boeing Джон Гамільтон пішов у відставку через проблеми скандальної моделі лайнерів 737 MAX.

Також повідомлялося, що 21 грудня в США вперше запустили космічний корабель Boeing Starliner. Однак після запуску виникла нештатна ситуація – корабель не вийшов на задану орбіту. Після цього корабель успішно здійснив успішну м’яку посадку на полігоні Уайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.