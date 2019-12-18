Українським винахідникам збільшили винагороду в 10 разів, - Міносвіти

Українські винахідники, чиї технології будуть впроваджені в реальному секторі економіки, зможуть отримувати за це в понад 10 разів більше коштів, ніж зараз. Відповідна постанова щодо змін у мінімальних ставках винагород була ухвалена Урядом і опублікована 16 грудня 2019 року. Про це повідомили в Міносвіти.

Тож відтепер автори технологій повинні отримувати не менше 20% від тих коштів, які на впровадженні їхніх розробок заробляє установа (за українським законодавством державна установа є власником технологій, створених її працівниками за бюджетні кошти).

«Раніше мінімальний розмір такої винагороди був на рівні 0,5-3%. Водночас і так невеликі кошти мали ділитися між авторами технологій і фахівцями, що забезпечують їхнє впровадження, тобто трансфер технологій. У підсумку автор міг отримати за свій винахід до 1,5 % від прибутку установи», – пояснила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Вона відзначила, що ця ситуація не давала особливої мотивації науковцям докладати зусилля, щоб їхні розробки знаходили реальне застосування і приносили користь.

«Зараз ми мінімальну ставку такої винагороди збільшили в понад 10 разів. Окрім цього, авторам тепер не треба ділити ці кошти з тими, хто забезпечує впровадження технологій. Адже постановою для них передбачено окрему мінімальну ставку – 2% коштів від укладених договорів», – повідомила очільниця МОН.

За її словами, це дасть вченим додатковий стимул комунікувати з потенційними інвесторами та шукати можливості для впровадження технологій у реальному секторі економіки.

«Так ми зможемо рухатися в напрямі одразу 2 цілей. По-перше, розробки, створені за бюджетні кошти, більше працюватимуть для держави та суспільства. По-друге, будуватиметься зв'язок між наукою та бізнесом, якого зараз в Україні фактично немає», – наголосила Ганна Новосад.