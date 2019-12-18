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Оржель: енергоефективність має стати національною ідеєю

13 декабря, 13:00  Экономическая  Украина

 

Кожна гривня, вкладена в енергоефективність, -  це більш ніж 3 гривні, які повертаються назад в економіку. Про це заявив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час челенджу «Енергомарафон: Енергоефективність по-європейськи».

 

Оржель, Міненерго, енергоефективність, «Енергомарафон: Енергоефективність по-європейськи».

 

За його словами, енергоефективність є пріоритетом для нового Міністерства енергетики та захисту довкілля, Уряду та Президента України. Це той напрям, який дає надзвичайний мультиплікатор розвитку економіки та є важливим елементом зменшення енергетичної залежності для України.

 

«Кожна гривня, вкладена в енергоефективність, -  це більш ніж 3 гривні, які повертаються назад в економіку. Найближчим часом ви побачите наступні кроки, які буде робити Уряд у цьому напрямі. Енергоефективність має стати нашою національною ідеєю. Ми дуже довго працювали над 27 Директивою і вже маємо на виході показати якісний результат», - зауважив він.

 

Олексій Оржель повідомив, що є позиція, відповідно до якої платіжки для українців ми маємо зменшувати не за рахунок зниження тарифів, а через побудову ефективних ринків, завдяки чому буде знижуватись ціна.

 

Міністр зазначив: «Зараз ми йдемо дуже повільними темпами і маємо найнижчі  показники енергоємності ВВП. А це неприпустимо в країні, яка залежить від імпорту енергоносіїв. У наступному році в Україні мають з’явитися цілі енергомодернізовані квартали. І це вже буде показником для країни».

 

За його словами, екологію та енергетику не просто так об’єднали. Кожна невироблена кВт/година, кожна невироблена гігакалорія та інші види неспожитої енергії - це найкращий показник зменшення впливу на довкілля.

 

«У нас уже напрацьовано законопроект, який включить витрати на вуглемісткість на кожну одиницю. І ці кошти мають бути використані на енергоефективність, термомодернізацію та оновлення технологічних процесів. Тобто цей податок ми повертаємо назад в економіку, а ті, хто його сплачує, стають енергоефективними, більш конкурентоспроможними. Зелений перехід, який зараз відбувається в Європі, має бути впроваджено в Україні», - наголосив він.

 

Міністр подякував усім донорам, які підтримують Україну у цьому напрямі та діляться європейським досвідом.

 

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