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НБУ знизив облікову ставку до 13,5%

12 декабря, 14:30  Экономическая  Украина

 

З 13 грудня 2019 року облікова ставка Нацбанку становитиме 13,5 % річних. Про це повідомив  голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу для журналістів.

 

НБУ, яків смолій, облікова ставка, 13,5%, кредити, депозити.

 

«Ми прискорюємо пом'якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж ми очікуємо», - зазаначив Яків Смолій.

За його словами, в листопаді споживча інфляція уповільнилась до 5,1% в річному вимірі.

 

«Таким чином Нацбанк досяг цілі яку задекларував у 2015-му році», - заявив Смолій.

 

Розмір облікової ставки важливвий показник для визначення банками процентних ставок за депозитами і кредитами.

 

Він впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим  вища облікова ставка, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Нагадаємо, Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року.

 

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16,5% річних з 6 вересня 2019 року.

 

Як ми повідомляли раніше, НБУ розраховує знизити облікову ставку до 8%.

 

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