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Словацький політолог пояснив причину антиукраїнської позиції Фіцо

11 октября, 12:00  Политическая  Украина

 

Перемігши на парламентських виборах у Словаччині, до влади може повернутися колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Ще під час передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв, що у разі перемоги не надішле Києву «жодного патрона», і виступав проти вступу України до НАТО. Він також натякав, що може спробувати запобігти подальшим санкціям ЄС проти Росії. Керівник Словацької асоціації зовнішньої політики Александер Дулеба розповів «Главкому», звідки взялася ненависть ймовірного нового прем?єра Фіцо до України.

 

Політолог, Роберт Фіцо, вибори, словачина,

 

Фіцо не приховує своєї антиукраїнської передвиборчої риторики. В історії його персонального досвіду, пов’язаного з Україною, була одна проблема. 2009 року він як прем?єр приїхав до Києва домовлятися з українською колегою Юлією Тимошенко про реверсне постачання газу українською ГТС (газотранспортною системою).

 

«Тоді наша країна не мала можливості повністю забезпечувати себе газом. Нам було потрібно, щоб з України йшло зовсім трошечки газу. Врешті-решт Фіцо три години чекав зустрічі з Тимошенко. А коли дочекався, то вона виділила йому всього 20 хв часу. Ніякої розмови не вийшло. Після цієї зустрічі він повернувся дуже лютим. Мовляв, українцям плювати на нас. Треба переосмислити всю нашу політику відносно України», – зауважив словацький політолог.

 

До того ж Росія могла втрутитися у словацькі вибори, щоби допомогти Роберту Фіцо вибороти перемогу. Дулеба зазначив, що у РФ безперечно був свій інтерес, щоби партія з антиукраїнською риторикою виграла.

 

Зауважимо, лідер популістської політичної сили Smer («Курс») проросійського спрямування Роберт Фіцо серед іншого обіцяв своїм виборцям зупинити військову допомогу Україні та применшував проблеми нашої держави. Він запевняв, що у словаків становище набагато гірше, ніж в українців, які десятий рік ведуть війну з другою армією світу. До цього Фіцо публічно заперечував право української держави на євроатлантичну інтеграцію.

 

Роберт Фіцо – один з головних претендентів на крісло прем’єр-міністра Словаччини. Назвати його великим другом України дуже важко.  До прикладу, скандальну заяву про те, що в Україні толерується нацизм, Фіцо зробив під час мітингу, присвяченого Словацькому національному повстанню (1944 р.) у Зволені. Він розкритикував чинний уряд, який допомагає Україні, зокрема зброєю. Під час мітингу політик повторив усім відомі штампи російської пропаганди про нібито знищення росіян у будинку профспілок в Одесі у 2014 році, підрозділ «Азов», у якому нібито служать нацисти.

 

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

 

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