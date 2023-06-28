Ядерними погрозами Росія штовхає США і Китай до співпраці — політолог

Коли Байден про це каже, це означає, що у нього скоро вибори. Йому треба демонструвати свій образ сильного, мудрого лідера. Тому він це й робить. «Уявіть, Путін може застосувати ядерну зброю, а у вас президент Трамп» — приблизно це Байден і сказав своїм виборцям. Про це заявив політолог Олег Саакян.

Ядерними погрозами Росія штовхає США і Китай до співпраці, - каже політолог.

Плюс я б додав ще й конспірологічну версію як припущення. Це все робиться після зустрічі Блінкена та його китайських візаві. Ядерна тематика — об’єднавча для них. Якщо подивитися як сформульований порядок денний і які були комюніке після, можна припустити, що Китай та США могли узгодити між собою реакцію у випадку застосування Росією ядерної зброї. І що важливо — цю свою узгоджену позицію вони могли донести до Кремля. Відповідно після цього Байден може розігрувати ядерну карту всередині виборчої кампанії, розуміючи, що у нього є політична опора, яку потім можна продати як свою електоральну перемогу.

Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі нічого особливого в безпековому плані не змінює.

Тут можна знайти дві мотивації: тягання за вуса китайського тигра (оскільки для Китаю це було загрозливим) і стримування можливої української операції вглиб Білорусі у випадку, якщо ситуація дестабілізується.

До певного моменту для Росії наявність в Білорусі контингенту та можливість включення його в бойові дії було сильною стороною. Це виклик для України та сковування наших військ. Але з моменту, як у них порідшали ряди живої сили та техніки, перетворення українсько-білоруського прикордоння в лінію фронту тепер вже загрожує самій Росії. Тепер ядерна боєголовка — це порятунок Лукашенка та цієї лінії фронту.

Якби Путін хотів, він би вже давно застосував ядерну зброю. Чи зробить він це в майбутньому — питання 50 на 50. Ми маємо прийняти той факт, що вона може бути застосована.