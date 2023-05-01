«Клубу розлючених патріотів»: в рф починаються ігри «хто кого посуне», - політолог

В РФ сформувалося радикальне крило в так званій «партії війни», яка загрожує Кремлю поваленням. Її «першими особами» стали диверсант ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашніков.

Про це в етері Громадського радіо заявив політолог, політичний експерт Ігор Рейтерович.

Попри те, що група маргіналів на чолі з воєнним злочинцем Ігорем (Стрєлковим) Гіркіним та донецьким колаборантом Павлом Губарєвим оголосила про створення свого «Клубу розлючених патріотів» 1 квітня — в День дурня, ця історія є набагато глибшою, ніж може здатися одразу.

«Видно, що відбувається поступова інституалізація, тобто оформлення тих крайньорадикальних груп, хай і маргінальних, які не задоволені розвитком навіть не зовнішньою, а внутрішньою ситуацією в Росії. Їх не стільки за великим рахунком хвилює війна в Україні, скільки те, що відбувається в РФ і те, до чого ця війна може призвести», — сказав Рейтерович.

Він зауважив, що «з одного боку добре», що такі маргінальні персонажі виступають зі своїми жорсткими заявами на адресу Кремля, оскільки вони мають певний зв’язок з ФСБ. На думку політолога, це вказує на те, що серед силовиків починаються внутрішні апаратні ігри «хто кого посуне». Це принаймні вказує на те, що там немає єдності.

«Вони починають не просто робити свої заяви, а готуватися до цього зіткнення. Це, я наголошую, формалізація певної структури, яку вони будуть якось «розкручувати», представляти, а можливо навіть збирати людей. Водночас інші групи також будуть змушені заявляти про свою інституалізацію, робити такі ж «програмні заяви». Потрібно спостерігати за всією цією ситуацією. Путін, якщо говорити про нього, думає, мабуть, що він ще може контролювати… хоча ми вже бачимо по Гіркіну, що він може переступати межу і бити по їхньому верховному головнокомандувачу», — пояснив співрозмовник Громадського радіо.

Рейтерович озвучив два сценарії для РФ: або відбуватиметься розгортання подібних маргінальних структур, або відбудеться «зачистка усього цього сектору».

В будь-якому разі, поява таких груп є позитивним моментом для України, оскільки розбалансовує російську владу зсередини, резюмував політолог.

Зауважимо, Гіркін і Губарєв у «презентації» свого клубу заявили: вони розлючені тим, що РФ отримує поразку за поразкою. Члени «патріотичного» клубу також зізналися, що не виключають «капітулянтського» перевороту у Росії.