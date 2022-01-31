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В Україні заснували школу вітчизняного парламентаризму

27 января, 15:00  Политическая  Украина

В Україні створили школу для вивчення парламентаризму. Вчена рада КНУ ім. Т. Шевченка зареєструвала «Наукову школу вітчизняного парламентаризму» 17 січня 2022 року. Її керівником стала Валентина Гошовська – завідуюча кафедри парламентаризму, доктор політичних наук, професор, народний депутат України кількох скликань, Заслужений працівник народної освіти України. 

Вчена рада, КНУ ім. Т. Шевченка, «Наукова школа вітчизняного парламентаризму», Валентина Гошовська, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби, політолог

«Наукова школа вітчизняного парламентаризму» стала першою науковою школою, яку створили у Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби.  

 

До її складу увійшли понад 100 науковців. Серед них академіки та члени кореспонденти НАН України (державного статусу), академіки НАПН України (державного статусу), доктори наук, кандидати наук, доктори філософії, а також здобувачі вищої освіти ступенів  магістрів, докторів філософії, докторів наук спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 052 «Політологія».


Кафедра, яка заснувала школу давно є базовою освітньою локацією для вітчизняного парламентаризму. І створення наукової школи на її основі -  важливий крок для України, яка має парламентсько-президентську форму правління та активно модернізує систему публічного управління.


Відтепер плеяда науковців і практиків у цій сфері, які роками спільними зусиллями формували Українську інформаційно-комунікаційну платформу підтримки і впровадження в життя ідей народного представництва, сповідуючи парламентаризм як демократичну й наукову ідею, отримала додатковий імпульс до впровадження своїх ідей у життя.  


Потужний науково-практичний потенціал «Наукової школи вітчизняного парламентаризму» зможе повною мірою розкритися у Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Більше інформації шукайте на сайті Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка 


Новину підготовлено за матеріалами прес-релізу.

 

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