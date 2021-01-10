Віталій Портников розповів про новий план Кремля

Нещодавно молдовський парламент більшістю голосів, утвореної із депутатів проросійської Партії соціалістів і партії "Шор", підтримав декілька законів, які можна умовно розподілити на популістські та проросійські. Про це повідомив політолог Віталій Портников.

"Популістські закони включають в себе зниження пенсійного віку та відмову від так званого "закону про вкрадений мільярд". Цей закон оголошував вкрадений чиновниками мільярд євро з допомоги міжнародних фінансових інституцій державним боргом Республіки Молдова і створював механізм його повернення шляхом санації банківської системи. Обидва рішення ставлять під сумнів стабільність молдовської економіки. Не випадково представник МВФ у Молдові Роджерс Чавані назвав рішення молдовського парламенту такими, що "створюють серйозну загрозу для макроекономічної і фінансової стабільності" країни", — йдеться в повідомленні.

Як стверджує Віталій Портников, проросійські закони передбачають оголошення російської (а не румунської) мови як мови міжнаціонального спілкування в країні та повернення трансляції російських телевізійних каналів. Команда Володимира Путіна вже давно зрозуміла, що якщо люди не перебувають під впливом російської телевізійної пропаганди, вони не голосують за таких, як Додон.

"Для чого усе це робиться? Ні, це зовсім не образа перед відставкою, як дехто може подумати. Якраз навпаки. Схоже, що Додон та його соратники руйнують економіку власної країни, щоб звинуватити у наслідках власних дій команду нового президента. Ну й до того ж примушувати цю команду ухвалювати вкрай непопулярні рішення... А проросійськими законами Додон поляризує суспільство та й принагідно вислужується перед Путіним", — вважає експерт.