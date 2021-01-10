Стратегія стримування РФ є єдиним ефективним інструментом впливу на країну-окупанта — Таран

В Україні повинні чесно сказати, що для того, аби звільнити Крим і Донбас не потрібно домовлятися з Путіним, необхідно стримувати РФ, працюючи спільно із західними партнерами. Таку думку висловив український політолог Сергій Таран.

«Під час холодної війни захід застосував стратегію стримування СРСР — це нарощування військової потужності та нав'язування радам (совєтам — ред.) Холодної війни, яка виснажила економіку, і, звичайно, все це посилювалося санкціями — ембарго. В результаті СРСР перестав існувати, а військові бази перестали існувати у Німеччині, Польщі, Україні та Білорусі», — зазначив експерт у програмі BUGUN на телеканалі ATR.

За його словами, інших ефективних стратегій не існує.

«Тому в Україні повинні чесно сказати, що для того, аби звільнити Крим і Донбас не потрібно домовлятися з Путіним, необхідно стримувати РФ, працюючи спільно із західними партнерами» — додав Таран.

Політолог закликає не плекати ілюзій щодо швидкого вирішення проблеми деокупації Криму та Донбасу.

«Путін штучно створив гарячі точки для впливу на пострадянському просторі. Завдання Путіна не мир — а гаряча точка. Його мета — інкорпорування окупованих територій з подальшим введенням терористів у політичне тіло України», — сказав Таран.

За словами експерта, мета Путіна — перетворити всю Україну на «гарячу точку».

«Якщо уся Україна перетвориться на гарячу точку, то це дозволить йому впливати не лише на нашу країну, а й на всю Східну і Центральну Європу», — резюмував політолог.