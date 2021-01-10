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Стратегія стримування РФ є єдиним ефективним інструментом впливу на країну-окупанта — Таран

23 декабря, 15:00  Политическая  Украина

 

В Україні повинні чесно сказати, що для того, аби звільнити Крим і Донбас не потрібно домовлятися з Путіним, необхідно стримувати РФ, працюючи спільно із західними партнерами.  Таку думку висловив український політолог Сергій Таран.

 

Стратегія стримування РФ, політолог Сергій Таран, звільнення окуповіаних територій, війна, Крим, холодна війна, Путін

 

«Під час холодної війни захід застосував стратегію стримування СРСР — це нарощування військової потужності та нав'язування радам (совєтам — ред.) Холодної війни, яка виснажила економіку, і, звичайно, все це посилювалося санкціями — ембарго. В результаті СРСР перестав існувати, а військові бази перестали існувати у Німеччині, Польщі, Україні та Білорусі», — зазначив експерт у програмі BUGUN на телеканалі ATR.

 

За його словами, інших ефективних стратегій не існує.

 

«Тому в Україні повинні чесно сказати, що для того, аби звільнити Крим і Донбас не потрібно домовлятися з Путіним, необхідно стримувати РФ, працюючи спільно із західними партнерами» — додав Таран.

 

Політолог закликає не плекати ілюзій щодо швидкого вирішення проблеми деокупації Криму та Донбасу.

 

«Путін штучно створив гарячі точки для впливу на пострадянському просторі. Завдання Путіна не мир — а гаряча точка. Його мета — інкорпорування окупованих територій з подальшим введенням терористів у політичне тіло України», — сказав Таран.

 

За словами експерта, мета Путіна — перетворити всю Україну на «гарячу точку».

 

«Якщо уся Україна перетвориться на гарячу точку, то це дозволить йому впливати не лише на нашу країну, а й на всю Східну і Центральну Європу», — резюмував політолог.

 

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