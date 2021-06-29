Закон про деолігархізацію – це «пустишка», - політолог

Закон про деолігархізацію – це пустишка. Ніяких серйозних заходів боротьби з олігархами там нема. Має піарний характер. Про це у своєму блозі пише політолог Олексій Голобуцький.

«Закон про деолігархізацію – це пустишка. Ніяких серйозних заходів боротьби з олігархами там нема. Має піарний характер. Оголосять десяток-два олігархів. І що з того? Більшість країни і так знає, що вони олігархи. У документі всі пункти можна обійти, не напружуючись. Проблеми можуть бути не для Коломойського. Бізнесменів, статки яких десь близько 80 мільйонів, в нас точно більше, ніж 10-20 "списочних олігархів". От саме їх і будуть доїти погрозами внести у список РНБО.

Хай працюють закони, які у нас є. Хай працює Антимонопольний комітет. Якщо на олігархів буде діяти законодавство, монополія зруйнується. У нас уже створено багато антикорупційних органів.

У Верховній Раді кожне голосування – це компроміс із олігархами. Дай Боже, щоб 100 "слуг народу" набралося, які не в олігархічних групах. Ще людей 50 набереться з інших фракцій. Усі інші так чи інакше перебувають в пулі якогось олігарха. Будь-яке позитивне голосування – це домовленість з одним, з іншим або з двома-трьома.

Олігархів не допускатимуть до великої приватизації. Яка у нас приватизація? Вони давним-давно приватизували все, що цікаво.

РНБО буде вирішувати, хто олігарх, скільки це йому буде коштувати

Статус олігарха буде визначати РНБО. Якого біса РНБО має виконувати таку функцію? У нас уже є досвід. Візьмемо контрабандистів. Усі знають, що один із найбільших – Павлюк. У жодному списку його нема. Це відповідь на всі інші питання. РНБО буде вирішувати, хто олігарх, скільки це йому буде коштувати.

Приймати такі рішення у країні, де не виконуються елементарні закони, нема сенсу. Покажи приклад і перестань користуватися голосами олігархічних депутатів. Звичайно, це буде колапс, будуть перевибори до Ради.

Це просто хайп. Будуть показувати пальцем, хто олігарх. Народ буде плескати.

Можливо, оголосять війну олігархам і одночасно перезапуск влади. Тоді президент піде на перевибори як антиолігархічний кандидат. Але скоріше, що це просто хайп. Будуть показувати пальцем, хто олігарх. Народ буде плескати.

Великий бізнес і так намагається координувати свою діяльність із владою. Це єдиний спосіб заробляти великі гроші. У нас настільки зарегламентована економіка, монопольна, що чиновник є важливим чинником у функціонуванні будь-якого бізнесу.

Треба закон про лобізм. Щоб люди знали, який депутат від кого отримує гроші. Як у США – там все нормально і гроші йдуть у бюджет, а не в чорну касу. Але для наших людей тотальна ліквідація корупції неприйнятна. Корупція є у всіх країнах. Просто в різних масштабах. Подолати велику корупцію без низової корупції неможливо. Маємо зрозуміти, що неприпустимо платити всюди – у школах, садочках. Тоді люди будуть розуміти свою особисту відповідальність при голосуванні, буде інша культура. А зараз – це настрої бідних людей до багатих. Багато громадян не хочуть побороти корупцію, вони хочуть зайняти місце олігарха.

Новий склад Верховної Ради недосвідчений. Використовують схеми, які були при попередниках. Поки ще роблять це недолуго. Та й схема зламалась - корупції стало набагато більше на низовому і середньому рівнях. Раніше корупція була централізована. Були якісь межі, за які не виходили ні при Порошенку, ні при Януковичу, ні при Кучмі. Зараз меж нема. Люди дивляться, як чинить вища влада. Не пам'ятаю, щоб президент захищав своє оточення, як зараз. Це психологічно тисне на людей.»

Джерело: https://gazeta.ua/blog/55182/potriben-zakon-pro-lobizm-sob-lyudi-znali-yakij-deputat-vid-kogo-otrimuye-groshi