По темі України Байден і Путін не зможуть дійти консенсусу, - політолог

Трохи більше ніж через два тижні весь світ чекатиме повідомлень про результати особистої зустрічі американського президента Джозефа Байдена і глави РФ Володимира Путіна.

На думку політолога-міжнародника, члена-кореспондента Академії політичних наук України Максима Ялі, ніяких особливих зрушень для України після зустрічі президентом США і РФ чекати не варто, пише Comments.ua.

"По-перше, стане остаточно ясно, що санкцій проти "Північного потоку-2" більше не буде і вже восени він буде добудований. По-друге, будуть ритуальні заяви з боку Байдена про невизнання анексії Криму та підтримки територіальної цілісності України з боку США. По-третє, стане остаточно зрозуміло, що ПДЧ в НАТО нам найближчим часом не світить", — робить конкретні прогнози експерт.

При цьому Максим Ялі вважає, що загалом по темі України Байден і Путін не зможуть дійти консенсусу. Але заяв до України з вимогою виконувати політичну частину "Мінських угод" політолог не чекає.

"Однак восени знову актуалізується тема імплементації "Формули Штайнмайєра" і проведення виборів в ОРДЛО за Кремлівським сценарієм в українському інформаційному просторі, — вважає експерт. — До того ж Путін намагатиметься заручитися підтримкою Байдена в питанні подачі дніпровської води у Крим. Але ніяких офіційних "зрад" за підсумками саміту очікувати не варто".

Максим Ялі передбачає, що про будь-які можливі домовленості, якщо такі будуть досягнуті між Вашингтоном і Москвою, ми зможемо дізнатися не раніше осені.