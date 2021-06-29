Деолігархізація Зеленського: опублікований текст законопроєкту

У середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про олігархів" (№ 5599).

Законопроект має назву "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" і дає роз'яснення понять бенефеціар, пособник, контролер, пов'язана особа, передає Апостроф.

У документі прописані критерії, за якими фізособа може бути визнаною олігархом. Для цього достатньо трьох з чотирьох наступних критеріїв:

участь у політичному житті;

значний вплив на ЗМІ (в тому числі інтернет-ЗМІ);

бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом щонайменше року;

загальна вартість активів має перевищувати 2,19 млрд грн або близько 80 млн доларів.

Рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Також буде створено реєстр олігархів, який буде опублікований на сайті РНБО.

Особам, які включені до реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

є зобов'язання подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



З повним текстом законопроекту № 5599 можна ознайомитися за посиланням.