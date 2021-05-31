Для України важливо, щоб Байден переймався українськими проблемами, - політолог

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін проведуть свою першу зустріч на саміті у Женеві (Швейцарія) 16 червня. На ній вони обговорять весь спектр нагальних питань у відносинах між Вашингтоном та Москвою, щоб ці відносини, як повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, стали більш «передбачуваними та стабільними». Українське питання, безумовно, також буде порушене: «…з акцентом на підтримку Америкою суверенітету й територіальної цілісності України».

Політолог, журналіст-міжнародник Віктор Каспрук підкреслює, що для України дуже важливо, щоби президент США продовжував перейматися українськими проблемами, пише Укрінформ.

«Немає сумнівів у тому, що так воно й буде. Проте той факт, що Байден не знайшов часу зустрітися з Зеленським до того, як має відбутися його зустріч з Путіним… Думаю, це говорить про те, що у Вашингтоні вирішили не узгоджувати повністю свої позиції з Києвом доти, доки не почують від Москви, що ж вона хоче від України», – коментує політолог.

За його словами, наразі, якби першою відбулася зустріч з Зеленським, то можна було б зробити припущення, що Байден, обговоривши з президентом України нюанси питань окупованого Криму і окупованої частини Донбасу, готовий на зустрічі з Путіним тиснути на Росію.

«Хоча, можна не сумніватися, що Путін готовий викинути на стіл свої козирі. Це і російські бомбардувальники в Сирії, і війська навколо кордонів України, і «Північний потік-2», і посилення Балтійського і Чорноморського флотів, – перелічує Каспрук. І додає: «Не виключено, що Путін зробить спробу «виторгувати» Україну в Америки в обмін на те, що він не чіпатиме країни Балтії й Польщу, якщо у Вашингтоні погодяться з тим, що Україна є винятково зоною стратегічних інтересів Російської Федерації».