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Байден втягує Путіна у дипломатичні перемовини, - політолог

27 мая, 11:00  Политическая  Украина

Джозеф Байден намагається залучити Володимира Путіна до дипломатичних переговорів. Відповідна позиція президента США може вплинути на агресивну політику Кремля.

Джозеф Байден намагається залучити Володимира Путіна до дипломатичних переговорів. Відповідна позиція президента США може вплинути на агресивну політику Кремля.

Про це розповів політолог Микола Давидюкпише 24 канал. За його словами, президент США має відповідну позицію у питанні щодо роботи з диктаторами.

 

"Байден втягує Путіна у дипломатичні перемовини. Коли ще президентом був Барак Обама, Байден зміг зупинити наступ Путіна на Маріуполь і "прикривати" українські війська, які його потім звільняли від російських окупантів", – сказав Давидюк.

 

На думку політолога, у дискусії президентів мовитиметься про так зване місце Росії у світі, а з боку США, ймовірно, намагатимуться зробити так, щоб Путін вів менш агресивну риторику.

 

"Я думаю, що Путін дуже хотів цієї зустрічі, Путін провокував її. Зустріч повинна внести певну розрядку, може мовитись більше про дизайн відносин США з Росією проти Китаю", – зазначив експерт.

 

"Чимось це буде нагадувати зустріч міністрів закордонних справ після Другої світової війни, коли комуністичні більшовицькі міністри вимагали свого впливу у Балтійському морі та Польщі", – вважає Давидюк.

 

На думку політолога, Росія не зможе запропонувати Байдену певні спільні проєкти, адже вона – в десятки разів слабша.

 

«Зрозуміло, що цим не зацікавиш першу економіку світу і ніякі цікаві пропозиції Путін зробити не зможе. У нього надто мало сили»,– заявив Микола Давидюк.

 

Він роз'яснив, що Путін навпаки буде намагатися відмежуватися й отримати свої регіональні впливи.

 

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