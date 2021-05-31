Зеленський хоче створити Сили територіальної оборони

Про це говориться у пояснювальній записці до законопроекту № 5558 про збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з прийняттям Закону "Про основи національного опору".

"Законопроектом пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних сил України – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору", - йдеться в пояснювальній записці, пише УНІАН.

Також вказується, що в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини території країни територіальна оборона України та рух опору набувають особливого значення у протидії загрозам нацбезпеці. "Наявна модель територіальної оборони України досі ґрунтується на підходах та принципах колишнього СРСР, передбачає її розгортання після тривалого відмобілізування відповідного комплекту сил і засобів", - вказується в пояснювальній записці.

Наголошується, що прийняття проекту закону України "Про основи національного спротиву" дасть змогу вирішити завдання щодо залучення усього суспільства до протидії загрозам нацбезпеці та відбиття агресії з боку іншої держави, вироблення на державному рівні чіткої політики, спрямованої на організацію в Україні національного спротиву як невід'ємної складової всеохоплювальної оборони держави.