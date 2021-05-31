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Зеленський хоче створити Сили територіальної оборони

26 мая, 09:00  Политическая  Украина

Президент Володимир Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тис. військовослужбовців для Сил територіальної оборони.

Президент Володимир Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тис. військовослужбовців для Сил територіальної оборони.

Про це говориться у пояснювальній записці до законопроекту № 5558 про збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з прийняттям Закону "Про основи національного опору".

 

"Законопроектом пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних сил України – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору", - йдеться в пояснювальній записціпише УНІАН.

 

Також вказується, що в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини території країни територіальна оборона України та рух опору набувають особливого значення у протидії загрозам нацбезпеці. "Наявна модель територіальної оборони України досі ґрунтується на підходах та принципах колишнього СРСР, передбачає її розгортання після тривалого відмобілізування відповідного комплекту сил і засобів", - вказується в пояснювальній записці.

 

Наголошується, що прийняття проекту закону України "Про основи національного спротиву" дасть змогу вирішити завдання щодо залучення усього суспільства до протидії загрозам нацбезпеці та відбиття агресії з боку іншої держави, вироблення на державному рівні чіткої політики, спрямованої на організацію в Україні національного спротиву як невід'ємної складової всеохоплювальної оборони держави.

 

 

 

 

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