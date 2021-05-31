Для Лукашенка Протасевич – ворог «режиму», - політолог

Через затримання 23 травня білоруського журналіста та екс-головного редактора Telegram-каналу Nexta, Романа Протасевича, який зіграв значну роль у протестах минулого року, президент Володимир Зеленський вже доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Політолог Ігор Рейтерович висловив думку, що авіакомпанії можуть піти далі й відмовлятися від таких польотів навіть без запровадження санкцій, пишуть Факти.

«Я не виключаю, що будь-які перельоти в Білорусь, або навіть польоти над нею, можуть суттєво обмежити. Це можуть зробити як на рівні ЄС та відповідних міжнародних організацій, так і на рівні окремих компаній.

Були звинувачення на адресу Ryanair, але, на мою думку, до неї не має бути претензій. Вона діяла за протоколом, чим і скористалася Білорусь. Саме через це й можуть обмежити польоти до цієї країни», – каже політолог.

Для Лукашенка Протасевич може стати “власним Навальним”. Таким собі уособленням всіх “ворогів” режиму і прикладом для кожного, хто думає піти проти нього, йдеться на сайті.

Але є й інший варіант, більш позитивний. Лукашенко має розуміти, що будь-які нові обмеження – це додаткові проблеми для Білорусі. Тому може спробувати “поторгуватися” за життя журналіста.

«Після затримання Лукашенко може торгувати життям цього молодика… Він може спробувати щось виторгувати, але питання в тому, чи піде на це Європейський Союз, чи погодиться він на переговори з людиною і державою, які фактично вчинили терористичний акт міждержавного плану», – пояснює Рейтерович.



За словами політолога, мало хто очікує, що народ із новою силою повстане проти режиму Лукашенка.

«Останніми діями Лукашенко точково вибиває всіх можливих лідерів протесту. Те, що відбулося з Протасевичем – це сигнал для Білоруського суспільства: що б ви не робили, де б ви не ховалися, куди б ви не виходили – ми вас знайдемо і, за логікою Лукашенка, притягнемо до відповідальності», – каже Рейтерович.

На його думку, спонукати людей до масштабних протестів може реакція міжнародної спільноти. Якщо вона буде достатньо жорсткою, то на вулицях збиратиметься більше білорусів, навіть попри загрози побиття і затримання.