Свіжий президентський рейтинг: скільки відсотків підтримує Зеленського

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного 16-18 травня соціологічною групою «Рейтинг», пише УНІАН.

Зазначається, що якби найближчим часом відбулися вибори президента, то (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором):

30,2% проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського,

12,8% підтримали б лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка,

11,9% - співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка,

11,1% - лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко,

7,6% - лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

Також вказується, що якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували б за Порошенка. Уразі виходу до другого туру Зеленського та Тимошенко – 62% на користь чинного президента, 38% – за лідера партії «Батьківщина». У разі виходу до другого туру Бойка з главою держави, за Зеленського – 69%, лідера партії «Опозиційної платформи – За життя» – 31%.