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Свіжий президентський рейтинг: скільки відсотків підтримує Зеленського

21 мая, 15:00  Политическая  Украина

Чинний глава Української держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку громадян, якби найближчим часом проводились вибори президента.

Чинний глава Української держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу підтримку громадян, якби найближчим часом проводились вибори президента.

Про це йдеться у  результатах опитування, проведеного 16-18 травня соціологічною групою «Рейтинг»пише УНІАН.

 

Зазначається, що якби найближчим часом відбулися вибори президента, то (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором):

 

30,2% проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського,

12,8% підтримали б лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка,

11,9% - співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка,

11,1% - лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко,

7,6% - лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

 

Також вказується, що якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували б за Порошенка. Уразі виходу до другого туру Зеленського та Тимошенко – 62% на користь чинного президента, 38% – за лідера партії «Батьківщина». У разі виходу до другого туру Бойка з главою держави, за Зеленського – 69%, лідера партії «Опозиційної платформи – За життя» – 31%.

 

 

 

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