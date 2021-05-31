Збільшення податків для великого бізнесу призведе до нової кризи, - політолог

Політолог Микола Давидюк розкритикував ініціативу уряду збільшити податки та рентні платежі для великого бізнесу, яка, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, нібито покликана збалансувати податкові надходження до бюджету.

«Щойно бізнес починає виходити з тієї кризи, в яку він потрапив і через пандемію, і через якісь непевні, невиважені кроки законотворців, як знов піднімається тема про податки… Їм, навпаки, треба допомагати, тому що якщо ви зараз встановите ще більші податки, будуть втрачатися робочі місця, ми втратимо конкурентоздатність на зовнішніх ринках», - сказав він, пише УНІАН.

За словами Давидюка, саме великі компанії створюють найбільшу кількість робочих місць в Україні, несуть соціальну відповідальність та сплачуть найбільшу кількість податків до бюджету. Посилення ж податкового навантаження, на думку політолога, призведе не до збільшення податкових надходжень до бюджету, а навпаки, оскільки податковий тягар стане завеликим.

«Ми втратимо в об’ємі податків, тому що вони вже не зможуть платити в таких об’ємах… Сумарно це вийде менша цифра», - сказав Давидюк.

У той же час, політолог додав, що на відміну від посилення оподаткування, він підтримує ініціативи щодо деолігархізації в Україні.

«На рахунок деолігархізації, її треба проводити. Олігархи – це злодії, які крадуть, які збагачуються», - підсумував він.





