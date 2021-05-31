Жодних поступок щодо Криму не буде, - експертка

Стратегія деокупації та реінтеграції Криму буде декларативною, якщо уряд не напрацює план заходів для її втілення. Про це розповіла голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

"Це перший стратегічний документ щодо Криму. Рамка й вектор – куди має рухатися держава. Раніше йшлося тільки про деокупацію. Тепер і про реінтеграцію. Це чітка позиція Української держави щодо РФ. На рівні стратегії закріплено: Росія є державою-агресором, Крим – окупований. Жодних поступок не буде», - зазначила вона, пише Gazeta.ua.

За її словами, також Україна запускає Кримську платформу, тому дивно було би пропонувати щось західним партнерам, не маючи власного бачення деокупації.

«Без чіткого плану заходів, як саме буде реалізовуватися, хто за що відповідатиме, тоді дійсно — це залишиться декларацією. Треба зосередити увагу на тому, що нам презентує уряд. Навколо цих питань вже сім років відбуваються якісь дії, щось намагаються вирішити, скасувати, але далі — змін ніяких немає. Багато речей в Стратегії пов'язані із загальноукраїнськими трендами і питаннями, на скільки Україна взагалі спроможна пройти шляхом реформ. Впродовж 7 років багато кроків не було зроблено. Коли є такий ґрунтовний документ, РНБО висловилася про свій напрям руху. Можливо, це зараз допоможе об'єднати і парламент, і уряд", - пояснила експертка.

На думку Скрипник, перші закони мають з'явитися ще до саміту Кримської платформи. Адже під час зустрічі високого рівня поставатимуть ці питання.