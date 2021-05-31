Підписано закон про заочний арешт в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування - цей документ потрібен для врегулювання процедури заочного арешту в Україні.

Згідно із чинним законодавством, для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, слід оголосити його у міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому, передає Слово і діло.

У той же час підписаний главою держави закон розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/провадження і заочного арешту підозрюваного, який ховається від покарання за межами України:

якщо підозрюваний оголошений у міжнародний розшук;

якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду і перебуває на території Росії або на окупованих територіях України.

Документом також передбачено, що в разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.

Закон набуде чинності із дня, наступного за днем його опублікування.