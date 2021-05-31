"Бухарестська девятка" ухвалила резолюцію про підтримку України

У Бухаресті 10 травня відбувся саміт глав держав "Бухарестської девятки" за участю Джо Байдена і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Однією з ключових тем обговорення була агресія Росії біля кордонів із Україною.

На саміті зосередили увагу на агресивних діях Росії, що викликають занепокоєння у НАТО. Про те, що тема відносин України і Росії буде у фокусі, ще до початку саміту заявляв президент Польщі Анджей Дуда, пише 24 Канал.

Саміт організували і онлайн, і офлайн: президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори, перебувають в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєдналися до заходу відеозв'язком.

За підсумками саміту "Бухарестської дев'ятки" ухвалили резолюцію, в якій була згадана підтримка України і засудження Росії.

Агресивні дії Росії та нарощування війська в безпосередній близькості від НАТО, включаючи нещодавню ескалацію в Чорному морі, на кордонах України та незаконно анексованому Криму, а також її агресивну гібридну діяльність продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці та оскаржити міжнародний порядок, заснований на правила, – йдеться у резолюції.

Лідери, що взяли участь у саміті, висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії, України та Молдови в їх міжнародно визнаних кордонах.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники НАТО на сході повинні консолідувати зусилля щодо відлякування Росії й захисту Альянсу. Це стосується зокрема показу своєї сили перед Росією.

У свою чергу інший співорганізатор саміту – президент Польщі Анджей Дуда – звернув увагу, що зустріч відбувається у розпал міжнародних навчань Defender Europe 2021 Стартували навчання НАТО Defender Europe 21 за участі26 держав. У цих масштабних навчаннях задіяні 28 тисяч військовослужбовців із 26 країн. За його словами, це є справжнім символом не лише солідарності, але і сили НАТО.