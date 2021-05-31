Перекидання Росією сил в Азовське море очікуване, - політолог

Те, що РФ розмістить додатковий військовий флот в Чорному і Азовському морях, можна було передбачити. У цьому запевняє директор Українського інституту морського права і безпеки, юрист-міжнародник Богдан Устименко.

"Росіяни постійно проводять масштабні військові навчання біля кордонів України. Вони розмістили безліч військової техніки, ракет в окупованому Криму. Суттєво оновили склад Чорноморського флоту. Все це вказує на те, що нічого гарного Україні від Росії чекати не доводиться, крім ймовірних нових актів агресії. РФ активно готується до цього — це очевидно, — підкреслює Богдан Устименко, передає Comments.ua. — Чому війна називається гібридною? Тому що крім суто військових заходів, росіяни використовують інші, включаючи юридичні. Наприклад, перекриття Керченської протоки і великих площ територіального моря України за допомогою міжнародної служби зв'язку НАВТЕКС. Росія назвала це море своїм — відповідно контролює ці простори і з військової точки зору".

Експерт упевнений, що на гібридну загрозу повинна бути і гібридна відповідь.

По-перше, нам потрібно нарощувати потенціал наших збройних сил. Зокрема, ВМС України. Зараз дисбаланс між військовими потенціалами України і РФ дуже великий. Нам потрібні навіть не роки, а десятки років, щоб мати можливість дати симетричну військову відповідь росіянам. Тому, як правильно і записано в Стратегії воєнної безпеки України — ми повинні шукати інноваційні шляхи, асиметричні шляхи для відповіді на агресію РФ, впевнений Богдан Устименко.

"Крім суто військової відповіді, ми повинні дати і юридичну, — вважає він. — Український інститут морського права і безпеки, в підпорядкуванні якого я перебуваю, розробив цілий комплекс заходів. Ми неодноразово закликали і закликаємо українську владу до того, щоб починати його реалізовувати. Серед основних кроків: прийняти закон України про визнання нікчемним договору про спільне використання з РФ Азовського моря і Керченської протоки. Він був укладений в 2003 році — після того, як Путін прошантажував Кучму т.зв. "Тузлинським інцидентом". Коли росіяни намагалися підім'яти під себе український острів Тузла".

В результаті конфлікту народився договір, який абсолютно не відповідає вимогам міжнародного права, нагадує експерт. Зокрема, міжнародного морського права.

"Другий крок — почати процес делімітації морських кордонів в Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці, під егідою ООН — на підставі міжнародного морського права. Третій крок — прийняти закон про територіальне море з визначенням координат серединної лінії. Фактично встановити ширину територіального моря, зокрема, в Азово-Керченській акваторії. Крок четвертий — заборонити судноплавство в окупованих територіальних водах навколо Криму. Україна має право це зробити на підставі конвенції ООН з морського права. І, нарешті, п'ятий крок. Ми з початку незалежності живемо без цього документа. Слід розробити та затвердити указом президента України Стратегію морської безпеки країни. Без цього наші дії в даний момент, на превеликий жаль, часом носять ознаки хаотичності", — резюмує Богдан Устименко.