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Перетворення олігархів у бізнесменів – це лише імітація, - політолог

20 апреля, 09:00  Политическая  Украина

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити президент Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців.

 

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада може розглянути законопроект про статус олігархів, який запропонував розробити президент Володимир Зеленський, протягом найближчих 2-3 місяців.

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков вважає, що намагатися законом перетворювати злодійкуватих олігархів в добропорядних бізнесменів — це все одно, що замість вакцинації роздати всім фотографії вакцини. Вийде лише імітаціяпише Comments.ua.

 

"Сила олігархів в їх доступі до бюджетних грошей. І грошима, отриманими з бюджету за тіньовими схемами, вони діляться з урядовцями, депутатами, правоохоронцями, журналістами, перетворюючи їх в співучасників. Які не стануть чесними, не відмовляться від цих заробітків тільки через те, що депутати, які отримують доплату в конвертах від тих же самих олігархів, приймуть якийсь "антиолігархічний закон", — пояснює експерт. 

 

Експерт додає, що немає юридичного критерію, хто є олігарх, а хто — просто великий бізнесмен. Тому, зазначає Олександр Кочетков, в олігархи ризикують потрапити всі, хто не подобається Офісу президента. І тут відкривається величезне поле для зловживань. 

 

"І нарешті, будь-яке обмеження прав за майновою ознакою буде суперечити Конституції України, — нагадує аналітик. — Втім, це нікого особливо не хвилює. Комедія помилок, якою наша влада підміняє політичну роботу, все більше перетворюється в абсурдистський трагіфарс".

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