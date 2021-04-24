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США виділить додаткових $150 млн військової допомоги Україні

16 апреля, 17:00  Политическая  Украина

Конгрес Сполучених Штатів схвалив виділення додаткових $150 млн допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки. Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США.

За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформповідомляє Главком. 

А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

 

«Адміністрація Байдена продовжує і підсилює цю підтримку. У березні Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на $125 млн, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу. В цьому фінансовому році Конгрес США схвалив виділення додаткових $150 млн допомоги Україні», – підкреслила Квін. 

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