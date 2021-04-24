Законопроєкт про ОАСК: що пропонує Зеленський

Зеленський вніс законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд.
Відповідний законопроєкт №5369 вже опублікували у відкритому доступі. Документ позначений як невідкладний, повідомляє 24 Канал.
Проєкт закону, як зазначають у пояснювальній записці, розробили у зв'язку з "необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом...".
У документі заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов нагадав, що 30 липня 2020 року на сайті президента створили електронну петицію про ліквідацію ОАСКу. Її підтримали понад 25 тисяч громадян України.
Згідно з законопроєктом передбачені:
ліквідація Окружного адміністративного суду міста Києва;
утворення Київського міського окружного адміністративного суду.
Згідно з документом, ОАСК припиняє здійснення правосуддя і протягом 10 робочих днів передає справи до Київського окружного адміністративного суду, який розглядатиме провадження до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду.
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