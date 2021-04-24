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Законопроєкт про ОАСК: що пропонує Зеленський

14 апреля, 17:00  Политическая  Украина

Зеленський вніс законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Зеленський вніс законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Відповідний законопроєкт №5369 вже опублікували у відкритому доступі. Документ позначений як невідкладнийповідомляє 24 Канал.

 

Проєкт закону, як зазначають у пояснювальній записці, розробили у зв'язку з "необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом...".

 

У документі заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов нагадав, що 30 липня 2020 року на сайті президента створили електронну петицію про ліквідацію ОАСКу. Її підтримали понад 25 тисяч громадян України.

 

Згідно з законопроєктом передбачені:

 

ліквідація Окружного адміністративного суду міста Києва;

утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

 

Згідно з документом, ОАСК припиняє здійснення правосуддя і протягом 10 робочих днів передає справи до Київського окружного адміністративного суду, який розглядатиме провадження до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду.

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