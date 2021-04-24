Двері НАТО відкриті для України, - представники країн-членів

Представники оборонних відомств США, Канади, Литви, Польщі і Великої Британії підтвердили, що двері Організації Північноатлантичного договору (НАТО) для України залишаються відкритими.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Уніан.





"Ми об'єднані метою підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України перед обличчям російської воєнної діяльності, що зростає. Двері НАТО відкриті для України. Про це було наголошено на зустрічі у форматі QUINT з міністрами оборони США, Великої Британії, Канади, Польщі і Литви", - зазначив Анушаускас.



6 квітня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що рух України до членства в Альянсі – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.