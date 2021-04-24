«Переїзд» міністерств у регіони - не на часі, - політолог

Зміна дислокації українських міністерств та інших органів виконавчої влади зі столиці в обласні центри і громади, анонсоване президентом, з одного боку дає старт для розвитку тим регіонам, де вони працюватимуть, з іншого – це питання далекоглядне. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович.

«Таке перенесення дає певний поштовх для розвитку тим регіонам і містам, де працюватимуть ці органи. Якщо гіпотетично уявити, що Конституційний суд перенести, наприклад, до Вінниці, то зрозуміло, що там одразу з’являться якісь компанії, які надаватимуть послуги в супроводженні тих чи інших справ, вони орендуватимуть приміщення, платитимуть податки. Для пожвавлення ділової, громадської, політичної активності в регіонах – це ідея, у принципі, може бути непоганою», – вважає політолог, повідомляє Укрінформ.

Проте, на думку політолога, таке переміщення може призвести до зростання корупції.

«У нас Кабмін знаходиться, по суті, в одній будівлі. Усі міністерства або там, або недалеко, в центрі Києва. І навіть попри те, що ми живемо в епоху інформаційного суспільства, дуже багато речей відбувається наживо, наприклад, передача документів, або проведення якихось обов’язкових нарад оффлайн», – каже політолог. І додає: «Дехто уважає, що це сильно б’є по корупції. Знов таки, маю певні сумніви, не виключено, що це навпаки призведе до збільшення рівня корупції. Тому що все це не відбуватиметься під контролем великої кількості журналістів, які зосереджені в столиці, і чиновники, таким чином, зможуть вирішувати свої «темні справи».

Ігор Рейтерович пропонує зробити експеримент: «Щось одне перенести в інше місто. Приміром, вже згаданий Конституційний суд. Подивитися, як воно піде, як працюватиме. Але глобально – це зараз явно не на часі».