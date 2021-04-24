Треба чекати указ про призначення нового голови Конституційного суду, - політолог

Важко прогнозувати кінець історії, але те, що відбудеться перезавантаження Конституційного суду та судової гілки влади сумнівів немає. Про це заявив політолог Петро Олещук, коментуючи звільнення Володимиром Зеленським судді і голови Конституційного суду Олександра Тупицького, який був призначений Віктором Януковичем 2013-го року.

Як зазначається на сайті президента, він скасував указ про призначення Тупицького. Зазначається, що таке рішення ухвалене через те, що окремі судді “створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України”.

На його політолога, скасування указу Януковича про призначення Тупицького варто очікувати на новий указ від Зеленського. "Видали указ, треба очікувати, що Зеленський видасть новий указ про призначення відповідних людей до Конституційного суду. Тоді, очевидно, буде спроба зібрати суд у новому складі. І ми зможемо говорити про подальші дії", - каже він.

За своєю сутністю КС має досить серйозні повноваження, його ніхто контролювати не може, пояснює експерт причини кризи. "Це верхня палата парламенту, який видає норми, не будучи при цьому законодавчим органом, при чому рішення буде носити обов’язковий характер". До того ж сам склад суду, зазначає Олещук, не відповідає судам конституційної юрисдикції. "Ми бачимо, якого конституційно-правового монстра ми створили, і вважаю, що такий суд має бути реформований, мають бути внесені зміни щодо його комплектування. Тому що суддями там мають бути виключно судді-конституціоналісти, а не просто звичайні судді. Таких людей в Україні небагато, але вони є".

Нагадаємо, в кінці 2020-року президент указом відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького терміном на два місяці "заради відновлення справедливості". У КСУ указ Зеленського назвали "перевищенням повноважень". Ще раніше голові суду Олександрові Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.