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У боротьбі між холодильником і телевізором виграє холодильник – політолог про рейтинги

16 февраля, 14:00  Политическая  Украина

 

Проведення щотижневих форумів "Україна 30" може поліпшити рейтинг президента Володимира Зеленського, тільки якщо буде підтримка і реальні поліпшення життя людей. Про це заявив  політолог Тарас Загородній.

 

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"Зеленський ще раз демонструє, що не слід його недооцінювати. Він уміло використовує ті медійні інструменти, які у нього є. Він майстерно може це використати для підтримки власного рейтингу і рейтингу партії. І тому, власне, і придумані ці були форуми, які обіцяють бути щотижневими, на яких обговорюватимуться, як кажуть у владі, проблеми, які цікавлять українців. Чому це може спрацювати теоретично - це дуже хороший привід для того, щоб пропіаритися на темі незалежності України", - сказав Тарас Загородній у новому випуску "Тарас Загородній говорить" на своєму YouTube-каналі.

 

Він відмітив, що саме на честь 30-річчя незалежності і названі форуми, оскільки це свято об'єднує більшість людей в Україні.

 

"У разі дострокових виборів, які можливо проходитимуть цієї осені, - дуже вдалий інструмент для того, щоб входити у виборчу кампанію. Третє - це імітація, ще раз підкреслюю - імітація, спілкування з народом, яка дозволяє створити ілюзію спілкування з народом, дозволяє отримати нібито зворотний зв'язок. Ну і четверте - звичайно ж розповісти про те, як космічні кораблі борознять наші простори і про те, як все добре в нашій країні. Але проблема в тому, що ці інструментарії без реальної підтримки, без реального поліпшення життя людей - можуть і не спрацювати", - пояснив політолог.

 

За його словами, якщо люди протестують проти тарифів, або їм не подобається, що податкова давить ФОПи - за допомогою форумів створюється імітація того, що їх слухають.

 

"Але проблема в тому, що в Україні все-таки боротьба між холодильником і телевізором. Холодильник все-таки якось виграє. Чому - тому що все-таки люди частіше отримують платіжки по завищених тарифах, бачать, що не проходить вакцинація так, як треба", - резюмував Загородній.

 

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