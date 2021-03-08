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Політолог пояснив чому Разумков з’явився в соцопитуваннях як «кандидат у президенти»

10 февраля, 13:00  Политическая  Украина

 

Поява Разумкова в соцопитуванні, як кандидата в президенти  може бути технічно-політичним  кроком. Про це заявив політолог та завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв.

 

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Нагадаємо, за результатами опитування центру Разумкова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президента Володимиру Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори й вже визначився.

 

«Ми можемо говорити про добросовісність самого опитування, про включення тих чи інших осіб. Чому нема Ляшка, але з’являється Саакашвілі? Це теж може бути технічно-політичний крок. Це дійсно можна розглядати як випадок, коли опитування використовується як додатковий політичний аргумент, як спроба маніпуляції. Я в жодному разі нікого не звинувачую ні в чому, просто констатую факти»,  - каже Максим Яковлєв.

 

За його словами, наша психіка реагує так, що якщо часто когось згадуєш, то ця людина врізається в пам’ять. З точки зору когнітивістики є свідчення того, що це спрацьовує. Іноді це призводить до викривлень, коли частота повторів важливіша, ніж обґрунтованість позиції.

 

Політикам потрібно бути обережними, щоб не харасити нас своїми політичними заграваннями. Дмитро Разумков тут на межі. У плані побудови особистого бренду вже зроблений крок. Відео, яке він опублікував – це заява про наміри. Вона достатньо чітка.

 

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