Закон про народовладдя - це чиста політтехнологія, - Тарас Загородній

"Слуги народу" як не можна до речі відчули, що починається опір. Закон з'явився не випадково, а лише коли почалося зростання тарифів і почався розкол парламенту. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній на своєму YouTube каналі.

"Я вважаю, що це буде використовуватися як чиста політтехнологія, можна сказати черговий симулятор, адже ніхто не збирається давати народу ніякої влади", - прокоментував політолог., пише ЗнайЮА.

На думку Загороднього, ніякого референдуму проводити ніхто не збирається. Так як схожу ситуацію ми вже спостерігали напередодні місцевих виборів, коли президент цікавився думкою народу.

"Нам потрібно розуміти, що ніхто крім самої влади фактично не зможе виконати закон. Самі підписи зможуть зібрати лише великі партії з великою кількістю депутатів. Умовно кажучи, це може бути партія "Батьківщина" (яка знаходиться на другому місці після "слуг народу") або ж Опозиційна платформа "За життя", - висловився Загородній.

У своєму блозі політолог згадує історію референдумів, які проходили в незалежній Україні. Про те, як пройшов референдум в далекому 1999 році, який виявився частиною передвиборної кампанії Леоніда Кучми. Ще один референдум був в 1991 році, коли ще існувала радянська Україна.

Політолог упевнений, що люди вже й так мали волевиявлення, коли вибирали депутатів до Верховної Ради, і тому політики, які говорять про референдум, насправді лукавлять, тому що парламентська більшість і так може вирішувати всі важливі питання.