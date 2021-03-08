КИЕВ
23:12 		Брюссель
22:12
Москва
00:12
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Закон про народовладдя - це чиста політтехнологія, - Тарас Загородній

09 февраля, 13:00  Политическая  Украина

 

"Слуги народу" як не можна до речі відчули, що починається опір. Закон з'явився не випадково, а лише коли почалося зростання тарифів і почався розкол парламенту. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній на своєму YouTube каналі.

 

Закон про народовладдя, політтехнологія, політолог, Тарас Загородній, референдум, слуги народу

 

 

"Я вважаю, що це буде використовуватися як чиста політтехнологія, можна сказати черговий симулятор, адже ніхто не збирається давати народу ніякої влади", - прокоментував політолог., пише ЗнайЮА. 

 

На думку Загороднього, ніякого референдуму проводити ніхто не збирається. Так як схожу ситуацію ми вже спостерігали напередодні місцевих виборів, коли президент цікавився думкою народу.

 

"Нам потрібно розуміти, що ніхто крім самої влади фактично не зможе виконати закон. Самі підписи зможуть зібрати лише великі партії з великою кількістю депутатів. Умовно кажучи, це може бути партія "Батьківщина" (яка знаходиться на другому місці після "слуг народу") або ж Опозиційна платформа "За життя", - висловився Загородній.

 

У своєму блозі політолог згадує історію референдумів, які проходили в незалежній Україні. Про те, як пройшов референдум в далекому 1999 році, який виявився частиною передвиборної кампанії Леоніда Кучми. Ще один референдум був в 1991 році, коли ще існувала радянська Україна.

 

Політолог упевнений, що люди вже й так мали волевиявлення, коли вибирали депутатів до Верховної Ради, і тому політики, які говорять про референдум, насправді лукавлять, тому що парламентська більшість і так може вирішувати всі важливі питання.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу