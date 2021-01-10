Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що

У Верховній Раді назвали депутатів, які дарма отримують заробітну плату. У 2020 році дев'ять народних депутатів пропустили більше 90% голосувань. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Число голосувань, в яких брав участь народний депутат Вадим Столар («Опозиційна платформа - За життя»), - 80, що становить трохи більше 1% від загального числа.

Нардеп Степан Івахів («За майбутнє») брав участь в 2% голосувань, Олександр Дубинський («Слуга народу») і Вадим Рабінович (ОПЗЖ) - в 5%, Олександр Герега («За майбутнє») - в 7% голосувань, Ігор Палиця («За майбутнє») - в 8%, Дмитро Шенцев (позафракційний) і Андрій Деркач (позафракційний) - в 9%, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) - в 10%.

Лідер за кількістю голосувань - «слуга народу» Олександр Бакумов.

Найчастіше ігнорували голосування Ради нардепи групи «За майбутнє» - брали участь в 52% голосувань. Депутати ОПЗЖ брали участь в 54% голосувань.